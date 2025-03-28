У М'янмі відбувся сильний землетрус, поштовхи відчули і в КНР та Таїланді

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу розташований за 16 км на північний захід від міста Сагаінг.

У центрі М’янми стався потужний землетрус магнітудою 7,7.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи зафіксували за 16 км на північний захід від міста Сагаінг. Вказано, що через 12 хвилин після першого землетрусу відбувся афтершок магнітудою 6,4. Про постраждалих та масштаби руйнування поки не повідомлялося.

"Ми відчували землетрус близько однієї хвилини, а потім вибігли з будівлі. Ми бачили, як інші люди також вибігали з будівель. Це було дуже раптово і дуже сильно", – розповів мешканець міста Янґон.

Підземні поштовхи відчувалися аж до столиці Таїланду Бангкока. Там журналіст CNN повідомив, що у його квартирі освітлювальні прилади гойдалися туди-сюди, коли жителі кинулися евакуюватися з будівлі.