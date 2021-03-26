У М'янмі загинули уже 320 протестувальників
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Асоціацію допомоги політв'язням М'янми (AAPP), пише "Громадське".
Так, у четвер, 25 березня, масові протести тривали у фінансовій столиці країни - Янгоні, а також інших містах. Під час акцій правоохоронці застрелили ще 9 демонстрантів.
Фото: Twitter Myanmar Now
Фото: Twitter Myanmar Now
Фото: Twitter Myanmar Now
За даними AAPP, після держперевороту у М'янмі заарештували приблизно 3 тисячі протестувальників, журналістів та інших людей.
У відповідь на це Сполучені Штати та Велика Британія вирішили посилити санкції проти самопроголошеної влади М'янми. Так, Вашингтон запровадив обмеження проти двох компаній, які є частиною мережі, яку контролюють військові.
Ця мережа є джерелом фінансових надходжень самопроголошеного уряду М'янми і охоплює низку сфер - від гірничодобувної промисловості до туризму. Проти однієї із цих компаній запровадила санкції і Велика Британія.
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