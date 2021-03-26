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У М'янмі загинули уже 320 протестувальників

США та Велика Британія вводять нові санкції проти влади військових
У містах М'янми тривають масові акції проти військових, які 1 лютого захопили владу. З того часу у країні загинули щонайменше 320 протестувальників.
У М Фото: AFP

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Асоціацію допомоги політв'язням М'янми (AAPP), пише "Громадське".

Так, у четвер, 25 березня, масові протести тривали у фінансовій столиці країни - Янгоні, а також інших містах. Під час акцій правоохоронці застрелили ще 9 демонстрантів.

Фото: Twitter Myanmar Now

Фото: Twitter Myanmar Now

Фото: Twitter Myanmar Now

За даними AAPP, після держперевороту у М'янмі заарештували приблизно 3 тисячі протестувальників, журналістів та інших людей.

У відповідь на це Сполучені Штати та Велика Британія вирішили посилити санкції проти самопроголошеної влади М'янми. Так, Вашингтон запровадив обмеження проти двох компаній, які є частиною мережі, яку контролюють військові.

Ця мережа є джерелом фінансових надходжень самопроголошеного уряду М'янми і охоплює низку сфер - від гірничодобувної промисловості до туризму. Проти однієї із цих компаній запровадила санкції і Велика Британія.

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26 03 2021 09:55
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