У Миколаєві російські ракети влучили у два медзаклади та житлові будинки Сьогодні зранку Миколаїв знову масовано обстріляли. Попередньо, ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Четверо людей дістали поранення

Миколаїв уранці 12 липня зазнав масованого обстрілу, російські ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки.

Фото: t.me/senkevichonline

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. "Сьогодні зранку Миколаїв знову масовано обстріляли. Попередньо, ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Четверо людей дістали поранення", - зазначив Сєнкевич. Він додав, що на місцях працюють рятувальники та міські аварійні бригади. Як повідомлялося, на світанку російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву, вибухи було чути в усіх районах міста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію