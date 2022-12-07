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У Миколаєві російські ракети влучили у два медзаклади та житлові будинки

Сьогодні зранку Миколаїв знову масовано обстріляли. Попередньо, ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Четверо людей дістали поранення
Миколаїв уранці 12 липня зазнав масованого обстрілу, російські ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки.
У Миколаєві російські ракети влучили у два медзаклади та житлові будинки Фото: t.me/senkevichonline
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
 
"Сьогодні зранку Миколаїв знову масовано обстріляли. Попередньо, ракети влучили у два медичні заклади та житлові будинки. Четверо людей дістали поранення", - зазначив Сєнкевич.
 
Він додав, що на місцях працюють рятувальники та міські аварійні бригади.
 
Як повідомлялося, на світанку російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву, вибухи було чути в усіх районах міста.
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12 07 2022 09:44
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