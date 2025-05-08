У мирних переговорах можуть з'явитися інші посередники: Сікорський назвав країни

Міністр закордонних справ наголосив, що бажає Сполученим Штатам успіху в переговорах між росією й Україною

Якщо мирні зусилля США не матимуть успіху, то є інші кандидати, які можуть долучитися до цього процесу, наприклад Туреччина чи Китай. росія не зробила жодних поступок у мирних переговорах, тому її треба змусити змінити позицію за допомогою тиску.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції з віцепрезиденткою Європейської комісії Каєю Каллас.

Міністр закордонних справ наголосив, що бажає Сполученим Штатам успіху в переговорах між росією й Україною, але якщо вони зазнають невдачі, то роль посередника можуть узяти на себе Туреччина або Китай.

"Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І понад усе – Китайська Народна Республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити путіна до переговорів і знизити свої вимоги", – заявив він.