Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У мирних переговорах можуть з'явитися інші посередники: Сікорський назвав країни

08 травня 2025, 21:55
У мирних переговорах можуть з'явитися інші посередники: Сікорський назвав країни
Фото: polradio.pl
Міністр закордонних справ наголосив, що бажає Сполученим Штатам успіху в переговорах між росією й Україною

Якщо мирні зусилля США не матимуть успіху, то є інші кандидати, які можуть долучитися до цього процесу, наприклад Туреччина чи Китай. росія не зробила жодних поступок у мирних переговорах, тому її треба змусити змінити позицію за допомогою тиску.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції з віцепрезиденткою Європейської комісії Каєю Каллас.
 
Міністр закордонних справ наголосив, що бажає Сполученим Штатам успіху в переговорах між росією й Україною, але якщо вони зазнають невдачі, то роль посередника можуть узяти на себе Туреччина або Китай.
 
"Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І понад усе – Китайська Народна Республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити путіна до переговорів і знизити свої вимоги", – заявив він.
війна в УкраїніСікорськийросія окупанти

Останні матеріали

Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється