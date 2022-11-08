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У Мюнхені розпочинається II Мультиспортивний чемпіонат Європи

Україну представлятиме 161 спортсмен
У четвер, 11 серпня, у Мюнхені (Німеччина) стартує другий в історії Мультиспортивний чемпіонат Європи.
У Мюнхені розпочинається II Мультиспортивний чемпіонат Європи Фото: Getty Images.
Про це повідомляє офіційна сторінка European Championships.

Змагання пройдуть у легкій атлетиці, велоспорті, скелелазінні, пляжному волейболі, гімнастиці, настільному тенісі, веслуванні на байдарках і каное, академічному веслуванні та триатлоні, в яких розіграють 177 комплектів нагород.
 
Загалом у мюнхенському Олімпійському парку виступлять 4700 учасників. Україну представлятиме 161 спортсмен, найбільше - у легкій атлетиці (54).
 
На дебютному Мультиспортивному Євро-2018 збірна України здобула 26 нагород, 8 з яких золоті, посівши у підсумку восьме місце у медальному заліку серед 53-х країн континенту.
 
Мультиспортивний чемпіонат Європи триватиме до 21 серпня.
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11 08 2022 11:38
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