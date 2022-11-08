У Мюнхені розпочинається II Мультиспортивний чемпіонат Європи Україну представлятиме 161 спортсмен

У четвер, 11 серпня, у Мюнхені (Німеччина) стартує другий в історії Мультиспортивний чемпіонат Європи.

Фото: Getty Images.





Змагання пройдуть у легкій атлетиці, велоспорті, скелелазінні, пляжному волейболі, гімнастиці, настільному тенісі, веслуванні на байдарках і каное, академічному веслуванні та триатлоні, в яких розіграють 177 комплектів нагород. Про це повідомляє офіційна сторінка European Championships.Змагання пройдуть у легкій атлетиці, велоспорті, скелелазінні, пляжному волейболі, гімнастиці, настільному тенісі, веслуванні на байдарках і каное, академічному веслуванні та триатлоні, в яких розіграють 177 комплектів нагород. Загалом у мюнхенському Олімпійському парку виступлять 4700 учасників. Україну представлятиме 161 спортсмен, найбільше - у легкій атлетиці (54). На дебютному Мультиспортивному Євро-2018 збірна України здобула 26 нагород, 8 з яких золоті, посівши у підсумку восьме місце у медальному заліку серед 53-х країн континенту. Мультиспортивний чемпіонат Європи триватиме до 21 серпня.

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