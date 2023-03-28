У МЗС Чехії закликали Столтенберга підтримати вступ України до НАТО

Дипломат також повідомив Столтенбергу, що Прага хотіла б прийняти неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО наступного року

НАТО має знайти шляхи підтримки процесу вступу України до Альянсу.



Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок у Брюсселі, пише Euractiv.

"У зв'язку з майбутнім самітом у Вільнюсі я висловив своє побажання, щоб українське керівництво було залучено до цього саміту, і щоб президент Зеленський виступив на ньому", - сказав Ліпавський після зустрічі.



"Водночас, НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають як вступ України до НАТО, так і перехідний період, а також допоможуть вирішити питання безпеки в Європі", - додав Ліпавський.

Цього року зустріч відбудеться в Осло. Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, амбіція України полягає у тому, щоб на саміті у Вільнюсі якнайдалі просунутися до членства в Альянсі.