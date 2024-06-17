У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру

78 країн підписали спільне комюніке Саміту миру.

Індія не підтримала спільне комюніке Саміту миру, адже вважає, що тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

У МЗС зауважили, що продовжуватимуть співпрацювати з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні.

"Наша участь у цьому саміті та постійна взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямовані на розуміння різних думок, підходів і варіантів для пошуку шляху вперед для стійкого вирішення конфлікту. На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі Спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки росії.