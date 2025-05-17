У МЗС Німеччини заявили про збільшення загрози рф у Балтійському морі

росія становить дедалі більшу загрозу в Балтійському морі, тому партнери мають посилити патрулювання регіону та санкції проти суден, які перевозять російську нафту.

"У регіоні Балтійського моря росія загрожує всім нам", – заявив глава німецького МЗС.

Він зауважив, що ситуація стає дедалі серйознішою, про що свідчать пошкоджені підводні кабелі, руйнування інфраструктури, порушення сигналів для навігації, підозрілі кораблі тощо.

"Ми, як сусідні країни, НАТО та ЄС, всіма силами протидіємо гібридним загрозам, зокрема й за допомогою додаткових патрулів", – сказав Вадефуль.

"Тіньовий" російський флот він назвав абсолютною загрозою безпеці та заявив про плани ЄС запровадити подальші санкції щодо цих суден. За словами міністра, це допоможе й Україні, "адже "тіньовий флот" щодня перевозить нафту, яку росія продає в обхід санкцій".