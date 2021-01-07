НОВИНИАвіакомпанія МАУ вирішила з турецькою стороною питання отримання дозволів на польоти, перші рейси з Анталії вже відбули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС підтвердили, що авіаперевізник відновив рейси між Україною та Анталією
За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія – Київ, Анталія – Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника
Фото: РБК-Україна
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко.
"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія – Київ, Анталія – Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника", – написав Ніколенко.
Раніше консул України в Анталії Емір Рустамов у коментарі Укрінформу повідомив, що причиною затримки рейсів авіакомпанії МАУ до Анталії стало закінчення договору з Державіаслужбою Туреччини та невчасне подання нового. Затримки в аеропорту Бодрума сталися через знеструмлення міжнародного терміналу в результаті пошкодження електрокабелів. Нині, за його словами, авіасполучення з курортними містами на півдні Туреччини відновлюється.
У МЗС України раніше зазначили, що графік відправлень літаків з Анталії зсувається через затримку авіарейсів з України до Туреччини.
У МАУ заявили, що вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії зумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило істотне ускладнення слотрегулювання.
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