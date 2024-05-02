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ПОЛІТИКА

У МЗС Польщі пропонують створити "важку бригаду" ЄС

02 травня 2024, 11:59
У МЗС Польщі пропонують створити
Фото: polradio.pl
Вторгнення глави кремля владіміра путіна в Україну "налякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною".

Міністерство закордонних справ Польщі пропонує створити "важку бригаду" для ЄС. Це дозволить швидко реагувати на всі можливі загрози без залучення допомоги США.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише РАР.

На його думку, ЄС повинен не тільки запровадити більш ефективні санкції проти росії, а й посилити свій потенціал одразу в декількох сферах, а саме: цивільної оборони та кібербезпеки, а також розвивати власні "жорсткі" можливості стримування.

"Я виступаю за (створення, - ред) важкої бригади ЄС, яка дасть змогу негайно реагувати, щоб не було потреби просити США (поділитися, - ред) своїми ресурсами у разі будь-якої надзвичайної ситуації в нашому сусідстві. Події на Балканах чи в Північній Африці є прикладами ситуацій, у яких Європі не варто звертатися до Сполучених Штатів", - сказав міністр.

Крім того, за його словами, вторгнення глави кремля владіміра путіна в Україну "налякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною".

"Оборона - це як медичне страхування. Ми готуємося до того, чого не хочемо, але краще бути до цього готовим", - додав він.

Останнім часом у Європі стали не рідкісними висловлювання про те, що якщо росія виграє війну в Україні, глава кремля владімір путін не зупиниться, а продовжить розширювати свою агресію на європейський континент і надалі.

Зокрема, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський не виключив, що якщо дати росії паузу у війні, то під загрозою опиняться країни, де кремль може отримати миттєвий "ефект успіху". Тоді він називав балтійські держави, Молдову, і балканські країни, на яких путін може зважитися напасти.

Також він не виключив і війну росії з НАТО, яка може розгорітися на території Балтійських країн, якщо Україна не встоїть у боротьбі з агресією рф.

ПольщавійнаРадослав СікорськийЄвросоюзросія загроза

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