У МЗС Польщі відреагували на сумнівне висловлювання Дуди щодо Криму

У польському МЗС відреагували на скандал довкола висловлювання Дуди щодо українського Криму.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після суперечливої заяви президента Дуди про Крим підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

Про це він написав у своєму Х (twitter).

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені російською федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – зазначив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, що днями польський президент Анджей Дуда в одній зі своїх заяв поставив під сумнів повернення анексованого 2014-го Криму під контроль Києва. Анексований півострів він назвав "особливим місцем, зокрема з історичних причин". Адже "якщо ми подивимося історично, він більше часу був у руках росії". Крім того, президент Польщі наголосив, мовляв, не знає, чи відвоює Україна Крим назад.

Водночас посол України Василь Зварич зауважив, що "Крим - це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право - основа. Тимчасова окупація Криму росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", - наголосив дипломат.