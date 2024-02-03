Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У МЗС Польщі відреагували на сумнівне висловлювання Дуди щодо Криму

03 лютого 2024, 14:49
У МЗС Польщі відреагували на сумнівне висловлювання Дуди щодо Криму
У польському МЗС відреагували на скандал довкола висловлювання Дуди щодо українського Криму.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після суперечливої заяви президента Дуди про Крим підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

Про це він написав у своєму Х (twitter).

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені російською федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – зазначив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, що днями польський президент Анджей Дуда в одній зі своїх заяв поставив під сумнів повернення анексованого 2014-го Криму під контроль Києва. Анексований півострів він назвав "особливим місцем, зокрема з історичних причин". Адже "якщо ми подивимося історично, він більше часу був у руках росії". Крім того, президент Польщі наголосив, мовляв, не знає, чи відвоює Україна Крим назад.

Водночас посол України Василь Зварич зауважив, що "Крим - це Україна: так є і так буде". 

"Міжнародне право - основа. Тимчасова окупація Криму росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", - наголосив дипломат.

скандалКримДУДАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється