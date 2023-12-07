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У МЗС пояснили, чому війна між Венесуелою та Гаяною вигідна росії

07 грудня 2023, 21:53
У МЗС пояснили, чому війна між Венесуелою та Гаяною вигідна росії
Фото з вільних джерел
Війна у Латинській Америці відволікатиме увагу від України.

Збройний конфлікт між Венесуелою та Гаяною вигідний російському диктатору путіну, оскільки потенційна війна в Латинській Америці, швидше за все, змістить фокус уваги з України.

Таку думку висловив спеціальний представник Міністерства закордонних справ у Латинській Америці Руслан Спірін у коментарі РБК-Україна. 

"Якщо виникне збройний конфлікт між Венесуелою і Гаяною, він відволікатиме увагу міжнародної спільноти від конфліктів, що продовжуються, зокрема агресії проти України. Очевидно, це буде на користь росії", – заявив Спірін.

Представник МЗС уточнив, що російські ЗМІ говорять про війну як про очевидний факт, хоча бойові дії там поки що не почалися. Крім того, кремль натякає на перевагу Венесуели.

"росія, безперечно, стоїть за підтримкою Венесуели. Наразі ми бачимо, що після референдуму Мадуро декларує свої наміри приїхати до росії на переговори ще до кінця цього року. Це збіг, чи є там координація?", – підсумував Спірін.

 

Венесуелавійна в Україніросія окупантивійна.Гаяна

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