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У МЗС прокоментували доповіді Місії ООН в Україні

25 березня 2023, 12:37
У МЗС прокоментували доповіді Місії ООН в Україні
Фото з вільного доступу
Свої висновки ООН зробила на основі допитів росіян, інших підтверджень немає.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про ситуацію з дотриманням прав людини, в якому заявила, що як Київ, так і москва винні в порушенні прав і позасудових стратах військовополонених. Свої висновки ООН зробила на основі допитів росіян, інших підтверджень немає.

У звіті ООН заявила, що "занепокоєна сімома інцидентами із сумарною стратою 25 російських військовополонених, що вчинили українські військові".

Україна ж заявила, що взяла до уваги цей звіт, однак вважає неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Українська сторона також розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора.

Перед цим омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою цієї місії Матільдою Богнер вона жодного разу не порушувала питання поводження з російськими військовополоненими.

24 березня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про ситуацію з правами людини в Україні, який охоплює період з 1 серпня 2022 року до 31 січня 2023-го.

Також місія задокументувала вбивство 21 мирного жителя російськими збройними військовими та викрадення пʼяти хлопчиків віком від 14 до 17 років російськими збройними силами (усі діти зазнавали тортур та інших видів жорстокого поводження, а в одному випадку дитину депортували до білорусі).

Також ООН зафіксувала 133 випадки сексуального насильства.

За звітний період ООН зафіксувала загалом 5 987 жертв серед цивільного населення, зокрема 1 605 загиблих і 4 382 поранених.
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