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У МЗС Швеції розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України

Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.
У МЗС Швеції розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України Фото: Reuters

Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).

За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова йде про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.

Раніше повідомлялось, що новий пакет допомоги надійде від Швеції на суму мільярд крон.

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31 08 2022 15:53
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