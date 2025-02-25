У МЗС Туреччини заявили, що підтримують вступ України в НАТО

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що його країна підтримує вступ України в НАТО.

"Ми не будемо проти, якщо вони захочуть стати членами НАТО, але маємо бути реалістами. Ми відкрито заявили, що підтримуємо членство України в НАТО. Це була заява нашого президента, тому це і є наша офіційна позиція", – сказав він.

Фідан додав, що Україна просить членство в НАТО, щоб дістати гарантію безпеки в разі нового нападу країни-агресора росії.

"Українці прагнуть членства в НАТО не просто заради самого членства. Вони хочуть дістати гарантії безпеки для своєї країни. Тому, якщо вони укладуть, скажімо, угоду про припинення вогню чи мирну угоду, їм потрібні певні гарантії безпеки, щоб погодитися на це. Адже якщо війна спалахне знову, які в них будуть гарантії безпеки? Саме цього вони прагнуть", – зазначив глава МЗС.

Він вважає, що зараз гарантії безпеки, щоб не допустити повторного виникнення війни, є одним із першочергових питань на переговорах.