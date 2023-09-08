У МЗС України відповіли на "ініціативи" ООН щодо росії

В українському МЗС наголосили, що світ має змусити рф виконувати її зобов'язання замість того, щоб йти окупантам на поступки.

У МЗС України прокоментували пропозиції Генсека ООН Антоніу Гутерреша послабити санкції проти росії в обмін на відновлення зернової угоди.

Позицію України окреслив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти рф в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням москви до нових хвиль шантажу", - наголосили в МЗС.

Там підкреслили, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням росії до виконання своїх зобов’язань, а не "посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки".

"Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом", - резюмували в МЗС України.