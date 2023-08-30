У МЗС України відреагували на слова Орбана про "договір" з путіним

Ніколенко заявив, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяви президента Угорщини Віктора Орбана про те, що Захід має укласти угоду із президентом рф щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО.

Ніколенко в Facebook зазначив, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом.

"І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - наголосив Ніколенко.

Він також додав: "Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію росії. Навіть почали сумніватися в послідовній позиції угорського прем’єра".

На думку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Захід має укласти "операцію" з президентом росії владіміром путіним про нову архітектуру безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО.

Орбан стверджує, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні через те, що російські війська переважають за чисельністю.

"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", - сказав Орбан.

Орбан заявив, що повернення Криму, який росія окупувала у 2014 році, до повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, було "цілком нереалістичним". Він також сказав, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Орбан намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву та неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал.