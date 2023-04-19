У МЗС України відреагували на зустріч у мінську лукашенка й пушиліна

МЗС України засуджує проведення олександром лукашенком зустрічі 18 квітня в мінську з денисом пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку республіки білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора рф", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в республіці білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни росії проти України.