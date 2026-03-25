У МЗС України закликали посилити тиск на рф після падіння російських дронів в Балтії

Інциденти із російськими дронами не є поодинокими.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що нещодавні інциденти з дронами в країнах Балтії пов’язані з агресією росії проти України.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише Суспільне.

За його словами, подібні випадки відбуваються регулярно і не є поодинокими. Інциденти з дронами різних типів фіксувалися у всіх країнах Балтії як минулого року, так і цього року.

"Я можу дипломатично сказати, що ми перебуваємо на контакті з нашими партнерами і з’ясовуємо всі обставини цих випадків", — зазначив Тихий.

Він підкреслив, що Україна підтримує постійний зв’язок із балтійськими партнерами щодо цих інцидентів, і додав, що у країн регіону немає сумнівів щодо причин подій:

"Усі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина цих випадків — російська агресія проти України", — наголосив речник МЗС.

Речник додає, що Україна та її партнери мають спільну позицію щодо необхідності реагування на подібні інциденти, зокрема через посилення тиску на москву та запровадження додаткових санкцій проти росії.