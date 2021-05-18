У МЗС відкрилася виставка, присвячена 77-й річниці депортації кримських татар

Крим є землею кримських татар, кримчаків та караїмів, що Крим є частиною Української держави і лише у складі Української держави народи, які споконвіку населяли Крим, зможуть повноцінно розвиватися, розвивати свою ідентичність, культуру та відчувати себе у безпеці.

У Міністерстві закордонних справ України відкрилася виставка живописних і графічних творів Юрія Химича "Кримські старожитності", присвячена 77-й річниці депортації кримських татар та всім жертвам геноциду кримськотатарського народу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо в далекому 1944 році Сталін проголосив кримських татар зрадниками, то сьогодні Путін також проголошує кримських татар екстремістами. І ця жахлива політична традиція Росії шельмувати та нав'язувати ярлики для того, щоб знищувати культуру та цілі народи, триває", - сказав на відкритті виставки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Крим є землею кримських татар, кримчаків та караїмів, що Крим є частиною Української держави і лише у складі Української держави народи, які споконвіку населяли Крим, зможуть повноцінно розвиватися, розвивати свою ідентичність, культуру та відчувати себе у безпеці.

"Кожен іноземний гість, який відвідуватиме МЗС - це будуть міністри, голови парламентів, глави урядів - вони бачитимуть цю виставку. Це буде живе нагадування і дуже сильне художнє нагадування про ту справу, яка наразі об'єднує дуже багато країн світу - це захист кримськотатарського народу і це деокупація Криму", - додав Кулеба.

Він зазначив, що МЗС тримає кримську проблематику дуже високо на порядку денному.

"І ми ніколи не зупинимося доти, доки Крим не буде повернений, доки там не запанує міжетнічне порозуміння, всі народи зможуть жити в мирі та процвітанні", - наголосив глава МЗС.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив упевненість в тому, що Крим рано чи пізно буде звільнений від окупації і "руки, простягнуті на суверенітет і цілісність Української держави, будуть зламані".

"Але коли це станеться залежить від багатьох факторів, насамперед від рішучості самих українських державних органів", - додав Джемілєв.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що в XXI столітті знову нависла загроза знищення кримськотатарського народу, тому що сама по собі окупація Криму - це системне та методичне знищення, спроба Москви довести до кінця справу російської колонізації Криму, яку вони розпочали ще у 1783 році.

"Ми можемо протистояти цьому лише об'єднанням зусиль України і наших міжнародних партнерів. Ми дуже сподіваємося, що Кримська платформа, саміт якої відбудеться у серпні цього року в Києві, буде потужним майданчиком, який приведе до деокупації Криму", - заявив Чубаров.

У МЗС також представили анімований фотопроект, співавторами якого є Еміне Джапарова, Фатіма Османова та Ельдар Халіл.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.