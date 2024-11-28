У МЗС відреагували на погрози путіна щодо ударів по "центру прийняття рішень"
28 листопада 2024, 18:57
Фото: slovoidilo.ua
Речник українського МЗС підкреслив, що путін показав зневагу до Казахстану, бо ця країна була обрана платформою для виголошення такої заяви.
У Міністерстві закордонних справ України вважають, що російський диктатор путін виголошенням заяв про намір завдати удар по "центру прийняття рішень" у Києві демонструє, що лише прагне продовження війни.
Про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.
Зокрема, у нього запитали про погрози російського диктатора путіна завдати ударів по "центрам прийняття рішень" у Києві.
"Цими заявами путін демонструє, що він є єдиною людиною, яка хоче продовжити цю війну та розширити цю війну", - сказав Тихий.
При цьому, як сказав речник, треба звернути увагу на країну, де путін виголосив таку заяву, а саме - на Казахстан.
Зокрема, Тихий підкреслив, що путін показав зневагу як до Казахстану, бо ця країна була обрана платформою для виголошення такої заяви, так і до інших країн, які закликають до стриманості у війні та уникнення будь-яких дій, що розширять війну. Такими країнами є Китай, Бразилія та деякі інші члени "Великої двадцятки"
"Ми очікуємо від тих країн, які закликали усіх до запобігання розширенню війни, відреагувати на заяви, виголошені сьогодні путіним", - сказав Тихий.
Він сказав, що такі заяви, шантаж і погроза розширення війни є неприйнятними.
Також речник вважає очевидним, що росія продовжує поступово деградувати до рівня Північної Кореї, яка раніше була єдиною країною у світі із регулярними погрозами запуску ракет. Тихий наголосив:
"Нам зрозуміло, що ці заяви є шантажем з намаганням відлякати українських партнерів від підтримки України. Ми вважаємо, що до цих заяв треба ставитися як до шантажу і спроби залякати усіх. Ми також вважаємо, що час виголошення цих погроз не є збігом обставин. Очевидно, що путін намагається вплинути на нову адміністрацію США цими заявами, і він намагається по суті показати, що ці нова адміністрація є слабкою. Він намагається випробувати рішучість і показати, що він хоче лише війни і він лише хоче розширити свою агресію".
Водночас, як наголосив речник, єдиним способом реагування на шантаж має стати відкидання цього шантажу, а також показати силу і рішучість.
Він додав, що тактика примирення ніколи не працює і ніколи не зупиняла війни.
"Ми потребуємо сили і ми потребуємо миру через силу", - сказав Тихий.