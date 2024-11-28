У МЗС відреагували на погрози путіна щодо ударів по "центру прийняття рішень"

Речник українського МЗС підкреслив, що путін показав зневагу до Казахстану, бо ця країна була обрана платформою для виголошення такої заяви.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що російський диктатор путін виголошенням заяв про намір завдати удар по "центру прийняття рішень" у Києві демонструє, що лише прагне продовження війни.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Зокрема, у нього запитали про погрози російського диктатора путіна завдати ударів по "центрам прийняття рішень" у Києві.

"Цими заявами путін демонструє, що він є єдиною людиною, яка хоче продовжити цю війну та розширити цю війну", - сказав Тихий.