У МЗС відреагували на візит путіна до окупованого Криму

кремль перетворив незаконно анексований півострів на військовий форпост, зону несвободи та утисків.

У МЗС України відреагували на приїзд до тимчасово окупованого Криму президента рф володимира путіна, нагадавши, що його розшукує міжнародне правосуддя за скоєння воєнних злочинів.

Про це йдеться на офіційному сайті українського зовнішньополітичного відомства.

“Уже дев’ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права та цінності”, - наголосили в українському МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України нагадали, що дев’ять років тому 16 березня відбувся фейковий “референдум про статус Криму”, а 18 березня були підписані так звані “угоди про приєднання Криму до російської федерації”.

“Це зрежисоване кремлем “дійство” під прицілом автоматів суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою”, - підкреслили в МЗС.

У відомстві зазначили, що такий же “трюк” росія повторила у вересні 2022 року, організувавши псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

“Як у 2014 році, так і у 2022 році вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу”, - переконані в МЗС.

У відомстві висловили вдячність усім міжнародним партнерам, які допомагають Україні неухильно йти до повної деокупації усіх тимчасово окупованих територій України, включаючи АР Крим та м. Севастополь.

“Продовжимо докладати максимальних зусиль задля покарання росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні”, - йдеться у повідомленні.