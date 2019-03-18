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У НАБУ кажуть, що справи проти кандидатів – це секрет

В НАБУ назвали ці дані "інформацією з обмеженим доступом" і відмовилися відповідати на запит
Національне антикорупційне бюро закрило доступ до справ, які вже відкриті або можуть бути відкриті проти кандидатів у президенти.
У НАБУ кажуть, що справи проти кандидатів – це секрет Фото: nabu.gov.ua

Коли 11 березня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що бюро нібито відкрило кримінальне провадження проти кандидата в президенти Ольги Богомолець, УП звернулася до НАБУ за її підтвердженням. Також редакція спитала, чи розслідує відомство провадження проти інших кандидатів. Про це у відповіді на запит "Української правди" повідомила керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Світлана Оліфіра.

Свою відмову бюро виправдало статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

"До публічної інформації з обмеженим доступом належить конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація. Стаття 8 вказаного Закону визначає, що таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю", - йдеться у листі від НАБУ.

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18 03 2019 18:40
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