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У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки – Зеленський

06 лютого 2025, 08:07
У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки – Зеленський
Про нові пакети допомоги від США поки не йдеться.
На сьогодні немає зменшення американської підтримки України, вона продовжується.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський  після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.
 
Авжеж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити”, – сказав президент.
 
Володимир Зеленський зазначив,  що скорочення поставок точно вдарить по обороноздатності країни.
 
Ми будемо слабшими, і чи втримаємо землю – я не впевнений”, – додав голова держави.
війнавійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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