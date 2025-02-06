У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки – Зеленський

Про нові пакети допомоги від США поки не йдеться.

На сьогодні немає зменшення американської підтримки України, вона продовжується.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

“Авжеж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити”, – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що скорочення поставок точно вдарить по обороноздатності країни.

“Ми будемо слабшими, і чи втримаємо землю – я не впевнений”, – додав голова держави.