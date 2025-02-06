У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки – Зеленський
06 лютого 2025, 08:07
Про нові пакети допомоги від США поки не йдеться.
На сьогодні немає зменшення американської підтримки України, вона продовжується.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.
“Авжеж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити”, – сказав президент.
Володимир Зеленський зазначив, що скорочення поставок точно вдарить по обороноздатності країни.
“Ми будемо слабшими, і чи втримаємо землю – я не впевнений”, – додав голова держави.