У NASA виявили проблеми у програмному забезпеченні Boeing — The Washington Post
Про це повідомляє The Washington Post,передає "Громадське".
За інформацією видання, компанія зараз перевіряє мільйон рядків коду комп'ютерних систем корабля, скільки на це потрібно часу — невідомо.
На думку голови департаменту досліджень людини NASA Дуга Ловерро, незрозуміло, чи існує зв'язок між проблемами в ПО корабля і катастрофами двох Boeing 737 MAX.
«Ми не знаємо, скільки помилок зараз у програмному забезпеченні. Можливо, дві, а можливо, і багато сотень. Річ у тому, що ця сфера промисловості дуже погано справляється з (розробкою — ред.) ПО », — сказав він.
Нагадаємо, що Американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.
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