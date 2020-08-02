У NASA виявили проблеми у програмному забезпеченні Boeing — The Washington Post

Starliner вперше виконав старт до Міжнародної космічної станції у безпілотному режимі 20 грудня 2019 року. Запуск проводили з комплексу Space Launch Complex 41 ВПС США на мисі Канаверал у Флориді за допомогою ракети-носія Atlas V. Але після запуску стався збій обладнання, через що космічний апарат не вийшов на задану орбіту

Фахівці NASA, які розслідують причини неполадок під час запуску корабля Starliner, виявили серйозні помилки у програмному забезпеченні, розробленого компанією Boeing.

Про це повідомляє The Washington Post,передає "Громадське".

За інформацією видання, компанія зараз перевіряє мільйон рядків коду комп'ютерних систем корабля, скільки на це потрібно часу — невідомо.

На думку голови департаменту досліджень людини NASA Дуга Ловерро, незрозуміло, чи існує зв'язок між проблемами в ПО корабля і катастрофами двох Boeing 737 MAX.

«Ми не знаємо, скільки помилок зараз у програмному забезпеченні. Можливо, дві, а можливо, і багато сотень. Річ у тому, що ця сфера промисловості дуже погано справляється з (розробкою — ред.) ПО », — сказав він.

Нагадаємо, що Американська компанія SpaceX представила сервіс, на якому онлайн можна орендувати частину ракет-носіїв Falcon 9 для перевезення вантажу в космос.