У наступному складі Європарламенту "за" Україну голосуватимуть менше депутатів – євродепутат Андрюс Кубіліус

Кубілюс вважає, що склад Європарламенту після виборів може бути навіть більш проукраїнським.

Після виборів до Європарламенту у червні у голосуванні щодо резолюцій, які стосуються України, свої голоси "за" віддаватимуть менше депутатів.

Про це в інтерв’ю "Главкому" заявив депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Європарламентар розповів, що не прогнозує якихось великих змін. На його думку, залишиться та ж сама центристська коаліція, яка є зараз.

"Наша Європейська народна партія залишиться в ній найбільшою. Збільшать своє представництво ультраправі, але не набагато. Коли ми зараз готуємо якісь резолюції, що стосуються України, у голосуванні щодо них беруть участь 600 європарламентарів, а " за" голосують 520. У майбутньому скликанні Європарламенту "за" голосуватимуть не 520, а 500. Це щоб розуміти, у чому буде різниця. Тобто в парламенті буде 60-80 комуністів, якихось фашистів", – зазначив експрем'єр Литви.

Андрюс Кубілюс зазначив, що наступний етап може бути навіть більш проукраїнським тому, що посилюється вплив його партії зокрема, коаліції центристів: "Зараз це посилення буде і серед членів Європейської Ради. Зараз 13 прем'єрів із 27, скоро буде 14, які представляють нашу партію і стоять на наших позиціях. І потім очікується ще +1", – повідомив він і додав, що "Європа в цьому плані повертається в потрібний бік".