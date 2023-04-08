У НАТО анонсували найбільші авіаційні навчання біля кордонів рф

Навчання пройдуть у Чехії, Естонії, Німеччині та Латвії.

Країни НАТО з 12 по 23 червня організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із росією.



Про це заявив генерал-лейтенант ВПС США Майкл Ло, повідомляє прес-служба нацгвардії США.

Навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці та пройдуть у Чехії, Естонії, Німеччині та Латвії.



"Air Defender 2023 перевірять нашу здатність швидко розгортати і швидко використовувати авіацію сил НАТО. НАТО - це суто оборонний альянс. Але якщо хтось нападає на одну країну, він нападе на всіх нас", - заявив Ло.

Крім Німеччини та США, у розгортанні збройних сил Альянсу візьмуть участь 22 країни-союзники. Повідомляється, що в навчаннях буде задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.