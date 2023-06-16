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У НАТО готові збільшити витрати для озброєння України – Остін

16 червня 2023, 19:41
У НАТО готові збільшити витрати для озброєння України – Остін
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Глава Пентагону підкреслив необхідність стандартизувати боєприпаси серед країн НАТО.

Країни Північноатлантичного альянсу поступово погоджуються, що встановлений у НАТО поріг внесків в оборону на рівні 2% від ВВП має бути мінімумом, і це дуже важливо, в тому числі, для закупівлі зброї та боєприпасів для України.

Таке переконання висловив у п’ятницю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

"Оскільки ми продовжуємо обговорювати це питання, я думаю, існує широка згода, що 2% інвестицій ВВП мають бути мінімумом, а не "стелею". І є багато країн, які прагнуть перевищити 2%", - зауважив Остін.

Крім того, за його словами, багато країн вже мають реальні можливості зробити це за розумний проміжок часу.

"Отже, ми продовжимо заохочувати наших союзників досягти цієї мети, тому що це дійсно дуже важливо. Ми маємо надалі інвестувати у зброю та боєприпаси для України та замінювати озброєння й амуніцію, які ми надавали Україні в багатьох випадках"- підкреслив Остін.

Для цього, за його словами, знадобляться додаткові інвестиції. Крім того, глава Пентагону підкреслив необхідність стандартизувати боєприпаси серед країн НАТО, чому навчили останні місяці спільного протистояння агресії рф.

"Тому наші керівники, що відповідають за озброєння, працюють разом", - зауважив міністр оборони США.

НАТООстінвійна в Україніросія окупанти

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