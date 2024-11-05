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У НАТО можуть розглянути перехоплення російських ракет над Україною – Сікорський

05 листопада 2024, 10:31
У НАТО можуть розглянути перехоплення російських ракет над Україною – Сікорський
Фото: polradio.pl
Стосовно пропозиції України у союзників можуть бути різні думки.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що навколо можливості перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами НАТО точаться складні дискусії, зокрема, у питанні меж права на самооборону. 
 
Про це він сказав в ефірі TVN24.
 
"Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть", - пояснив він.
 
Водночас, за словами Сікорського, стосовно пропозиції України можуть бути різні думки. Ймовірно, міністри НАТО на майбутній зустрічі знову повернуться до цієї теми.
 
"Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів", - припускає очільник польського МЗС.
війна в Україніросія окупантиНАТО

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