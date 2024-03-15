У НАТО назвали втрати рф від початку великої війни

Окрім живої сили, росіяни втрачають дорогу техніку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав приблизні втрати армії російської федерації від початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це він повідомив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише Deutsche Welle.

Генсек наголосив, що, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових на війні в Україні перевищила 350 тисяч. Втім, скільки саме окупантів ліквідовано, Столтенберг не уточнив.

"росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", - констатував генсек Альянсу.

Разом з тим, наголосив він, що крім людських жертв, рф втрачає й дорогу техніку. Зокрема досить дорогі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління, а також кораблі Чорноморського флоту.