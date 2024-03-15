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У НАТО назвали втрати рф від початку великої війни

15 березня 2024, 13:11
У НАТО назвали втрати рф від початку великої війни
Фото: Економічна правда
Окрім живої сили, росіяни втрачають дорогу техніку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав приблизні втрати армії російської федерації від початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це він повідомив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише Deutsche Welle.

Генсек наголосив, що, за оцінками західних спецслужб, кількість загиблих і поранених російських військових на війні в Україні перевищила 350 тисяч. Втім, скільки саме окупантів ліквідовано, Столтенберг не уточнив.
 
"росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки", - констатував генсек Альянсу.
 
Разом з тим, наголосив він, що крім людських жертв, рф втрачає й дорогу техніку. Зокрема досить дорогі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління, а також кораблі Чорноморського флоту.
НАТОвтрати окупантіввійна в Україніросія окупанти

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