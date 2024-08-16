У НАТО оцінили реакцію росії на події в Курській області
16 серпня 2024, 09:53
Фото: Економічна правда
Підрозділи, які залишилися в рф та можуть протистояти наступу українських сил - військові строкової служби.
росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України у Курській області, але поки що ця реакція була повільною і розсіяною.
Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час Ради з міжнародних відносин (CFR), пише Голос Америки.
На думку Каволі, така реакція росії пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині рф. По-друге, відсутність вивільнених військ, які росія може залучити проти операції у Курській області.
"росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що рф не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ", – каже генерал.
Водночас у росії немає вільних сил, які вона може перекинути на Курщину.
"Рівень залученості та частки російських наземних сил, які перебувають в Україні, дуже суттєвий", – зазначив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі.
Каволі наголошує, що підрозділи, які залишилися в росії та можуть протистояти подібній проблемі – військові строкової служби, яким теоретично та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.
Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі підкреслює, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.
Також, відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив, що всупереч проблемам, які поставали перед українськими Збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному і тактичному планах.
"Думаю, ми бачимо дещо з цього під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати", – зазначив генерал НАТО.