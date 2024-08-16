У НАТО оцінили реакцію росії на події в Курській області

Підрозділи, які залишилися в рф та можуть протистояти наступу українських сил - військові строкової служби.

росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України у Курській області, але поки що ця реакція була повільною і розсіяною.

Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час Ради з міжнародних відносин (CFR), пише Голос Америки.

На думку Каволі, така реакція росії пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині рф. По-друге, відсутність вивільнених військ, які росія може залучити проти операції у Курській області.

"росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що рф не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ", – каже генерал.