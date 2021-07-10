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У НАТО підтвердили відмову в акредитації для восьми російських дипломатів

Ми можемо підтвердити, що ми відкликали акредитацію для восьми співробітників місії Росії при НАТО, які були неоголошеними офіцерами російської розвідки. Ми можемо також підтвердити, що ми скоротили кількість позицій, на яких Росія може отримати акредитацію у НАТО, до 10
У НАТО підтвердили факт відмови в акредитації при брюссельській штаб-квартирі Альянсу для 8 російських дипломатів.
У НАТО підтвердили відмову в акредитації для восьми російських дипломатів Фото: з вільного доступу
Про це у Брюсселі кореспонденту Укрінформу повідомив один із офіційних представників НАТО на правах анонімності.
 
"Ми можемо підтвердити, що ми відкликали акредитацію для восьми співробітників місії Росії при НАТО, які були неоголошеними офіцерами російської розвідки. Ми можемо також підтвердити, що ми скоротили кількість позицій, на яких Росія може отримати акредитацію у НАТО, до 10", - повідомило джерело.
 
При цьому, за словами джерела, політика НАТО стосовно Росії залишається стабільною та змістовною.
 
"Ми посилюємо нашу політику стримування й оборони у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час залишаємося відкритими для змістовного діалогу", - наголосив представник НАТО.
 
Як вже повідомлялося, вчора з посиланням на американські ЗМІ з’явилася інформація про висилання зі штаб-квартири НАТО восьми російських дипломатів.
 
Навесні 2014 року, у зв’язку із російською агресією проти України НАТО призупинив з Москвою практичне співробітництво та обмежив політичний діалог. Однак в Альянсі зберігають відкритими дипломатичні та інформаційні канали для взаємодії з російською стороною із деяких питань безпеки, для уникнення непорозумінь та нещасних випадків.
 
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07 10 2021 16:38
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