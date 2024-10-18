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У НАТО повна єдність, щоб Україна перемогла у війні – Рютте

18 жовтня 2024, 16:35
У НАТО повна єдність, щоб Україна перемогла у війні – Рютте
17 жовтня, на зустрічі Ради Україна-НАТО обговорювали тему доставки величезної оборонної допомоги в Україну.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте зазначає, що в Альянсі є повна єдність, щоб Україна перемогла у війні, яку розв'язала росія.
 
Про це він сказав на прес-конференції за підсумками дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.
 
Зокрема, у нього запитали, яким чином на зустрічі Ради Україна-НАТО було обговорено перший пункт Плану перемоги України щодо запрошення України до членства.
 
"Я маю сказати, що головна увага обговорення стосувалася доставки величезної військової допомоги в Україну", - сказав Рютте.
 
Генеральний секретар Альянсу додав, що багато країн продовжують надавати величезну військову допомогу Україні, зокрема, останніми днями про нові поставки оголосили Австралія, США, Німеччина та інші.
 
На його переконання, поставки зброї в Україну продовжаться. Рютте підкреслив:
 
"путін отримав би неправильну пораду, думаючи, що ми відмовимося від цього. Ні, ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде необхідно. І це була головна увага дебатів минулого вечора."
 
При цьому, як додав генсек НАТО, очевидно, всі знають, що Україна стане членом Альянсу:
 
"Тому, питання лише полягає в тому "коли" і чи буде "запрошення". Але це не було основною темою обговорення вчора ввечері".
 
Також у нього запитали, чи була в Альянсі сформована єдність навколо Плану перемоги України. Рютте відповів:
 
"У цьому Альянсі є повна єдність, що ми хочемо, щоб Україна взяла гору. Ми хочемо, щоб путін не домігся свого. Тому що йдеться про наші цінності та колективну безпеку. І з усіх цих причин, ми продовжимо забезпечувати Україну тим, чого вона потребує з точки зору військової та матеріальної допомоги тощо. - що вся ця допомога буде надходити в Україну для відбиття цієї російської атаки".
 
При цьому він сказав, що вчора не обговорювалися всі пункти Плану перемоги. Але цей план з повагою був прийнятий до відома і буде частиною подальших обговорень.
 
"Але головним питанням учорашньої зустрічі було те, як забезпечити, щоб ніхто в москві не міг думати, що ми хочемо призупинитися. Ні, ми хочемо збільшити оборонне виробництво, відновити запаси і доставити більше допомоги в Україну. Ми хочемо підтримати спроможності української промислової бази", - сказав Рютте.

 

НАТОМарк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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