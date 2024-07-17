У НАТО призначали головного представника в Україні

Патрік Тернер надаватиме союзникам оцінки та поради щодо ситуації в Україні.

У середу, 17 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патріка Тернера спецпредставником Альянсу в Україні. Він займе цю посаду у Києві у вересні цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

Раніше Тернер був на посадах помічника генерального секретаря НАТО з питань операцій та помічника з питань оборонної політики та планування. Він також обіймав ряд вищих державних посад у Британії.

"Патрік Тернер привнесе роки лідерства та досвіду у цю роль. Як відданий державний службовець, він має значний досвід досягнення результатів. Я впевнений, що він відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні", — заявив Столтенберг.

У відповідь Тернер сказав, що для нього справжня честь бути представником НАТО в Україні. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на те, щоб очолити представництво Альянсу у Києві та співпрацювати з українською владою, аби допомогти надати українцям підтримку.

Зазначається, що Тернер виступатиме у якості координатора взаємодії НАТО з українською владою. Він надаватиме Альянсу оцінки та поради щодо ситуації в Україні.

Про призначення спецпредставника та створення програми підтримки України союзники домовились на саміті НАТО у Вашингтоні. Тоді ж країни-члени назвали шлях Києва до Альянсу "незворотним".