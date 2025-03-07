У НАТО розповіли про основні уроки з війни в Україні

У НАТО назвали 5 основних уроків

Війна в Україні послужила стрес-тестом для НАТО, військового мислення і промислової бази, які лежать в його основі.

Помічник генерального секретаря з операцій НАТО, екс-заступник помічника міністра оборони США з питань політики щодо Європи і НАТО Томас Гоффус назвав п'ять уроків, які Альянс повинен засвоїти з війни росії в Україні.

1. Колективні дії ґрунтуються на загальній обізнаності, і для досягнення цієї загальної обізнаності потрібна реальна робота.

За його словами, під час вторгнення росії до Криму країни НАТО "нічого не робили, тому що не мали спільного уявлення про те, що відбувається". Однак відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну 2022 року була абсолютно іншою, переважно завдяки спільній розвідці союзників, підкреслив Гоффус.