У НАТО розповіли, як можна припинити співпрацю рф з КНДР

Зокрема, можна організувати перехоплення поставок зброї, ідеться у повідомленні

Співпрацю росії з Північною Кореєю можна зупинити, але для цього потрібно вжити рішучих дій. Зокрема, можна організувати перехоплення поставок зброї.

Про це заявив новий голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю "АрміяInform".

Він поділився, що КНДР передає росії боєприпаси, ракети і своїх солдатів. За словами адмірала, це становить значну загрозу.

"НАТО закликав росію і Північну Корею негайно припинити ці дії. Припинення участі Північної Кореї вимагає посилення санкцій, посилення дипломатичного тиску на Китай і перехоплення постачань озброєнь за допомогою розвідки та військово-морського співробітництва", - сказав Каво Драгоне.

Він наголосив, що посилення заходів стримування проти Північної Кореї необхідне не тільки для деескалації війни в Україні, а й для того, щоб унеможливити подальше військове співробітництво країни з росією.