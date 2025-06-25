У НАТО сумніваються в успіху російського наступу на Суми

рф намагається розширити фронт на півночі.

російські війська продовжують поступове просування, зокрема на північному напрямку в Сумській області, однак зазнають надзвичайно високих втрат. Водночас у НАТО вважають, що спроби рф оточити місто Суми навряд чи будуть успішними найближчим часом, хоча не виключають нових атак у регіоні для досягнення цієї цілі.

Про це журналістам на саміті НАТО заявив високопосадовець Альянсу на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника НАТО, аналітики Альянсу підтверджують дані українського Генштабу щодо кількості втрат з боку росії. За оцінками, загальна чисельність втрат рф — понад 1 мільйон людей, із яких приблизно 250 тисяч — загиблі. Поточний рівень щоденних втрат становить близько 1300 військовослужбовців, що, за словами посадовця, є наслідком штурмової тактики з високим рівнем бойових втрат, зокрема у Сумській області.

"У цьому регіоні росія намагається створити "буферну зону" після операцій у Курській області. Хоча просування є, воно дуже виснажує російську армію", — зазначив представник Альянсу.

Попри ці тактичні зрушення, в НАТО не вважають реалістичним оточення Сум у найближчій перспективі. Водночас у Альянсі прогнозують, що росія спробує розширити лінію фронту на північ і північний схід від Сум, намагаючись створити передумови для можливого наступу на місто.

"Останні два місяці лінія фронту на сході України залишалася відносно стабільною, без істотних змін, хоча росія продовжує просуватися на Сумщині", — додав співрозмовник.

За словами посадовця, водночас із діями росії, Україна також має тактичні здобутки. Зокрема, в НАТО мають підтвердження просування українських підрозділів у районі населеного пункту Тьоткіне на території Курської області, що створює додатковий тиск на наступальні дії рф.