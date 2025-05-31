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ПОЛІТИКА

У НАТО відкинули російську вимогу про письмову відмову від розширення

31 травня 2025, 17:59
У НАТО відкинули російську вимогу про письмову відмову від розширення
Фото: з вільного доступу
Питання про заборону розширення не обговорювалося ні на недавніх зустрічах, ні раніше.

У керівництві НАТО наразі не ведуться дискусії щодо вимоги росії надати письмові гарантії про нерозширення блоку на схід.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше агентство Reuters зазначало, що ця вимога входить до переліку умов російського диктатора владіміра путіна щодо припинення війни проти України.

Однак, за словами джерел "Радіо Свобода", питання про заборону розширення не обговорювалося ні на недавніх зустрічах, ні раніше. Один зі співрозмовників назвав цю вимогу швидше "академічною дискусією", нагадавши, що рішення в НАТО ухвалюються консенсусом.

Ще один дипломат зазначив, що письмове зобов'язання не може бути легко реалізованим, оскільки право на вступ до союзів гарантується міжнародними документами. Серед них Північноатлантичний договір, Гельсінський акт та Віденська конвенція.

Також згадано Основоположний акт НАТО-росія 1997 року, який, попри фактичну втрату чинності, все ще залишається формальною основою певних принципів: поваги до територіальної цілісності, непорушності кордонів та права на самовизначення.

НАТОвійна в Україні

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