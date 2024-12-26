У НАТО відреагували на катастрофу літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

Речниця НАТО закликала повноцінно розслідувати авіакатастрофу.

НАТО закликає провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній", ймовірно збитого російською ППО.

Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Вона висловила співчуття у зв’язку з катастрофою і закликала до повного розслідування.

"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", – написала Далхалла у соціальній мережі Х (Twitter).

Нагадаємо, що 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" вилетів із Баку в Грозний, але над Дагестаном повідомив про зіткнення ймовірно з птахами та різко змінив курс на Казахстан. На Кавказі у цей час якраз росіяни відбивали атаку дронів. У мережі поширилися кадри, на яких видно підозрілі отвори в хвості літака, що впав в Актау, вони схожі на результати вибуху ракети ППО.