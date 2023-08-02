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У НАТО вперше прокоментували порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами

02 серпня 2023, 15:57
У НАТО вперше прокоментували порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами
Джерело: ua.news
Сполучені Штати незмінно віддані захисту безпеки країн НАТО.

Після інциденту з білоруськими бойовими гелікоптерами 1 серпня НАТО буде уважно стежити за ситуацією вздовж своїх східних кордонів.

Про це повідомляє TVP Info з посиланням на джерело в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За словами співрозмовника телеканалу, НАТО перебуває "в тісному контакті з польською владою" щодо інциденту з білоруськими гелікоптерами на кордоні.

"Ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці", – додало джерело.

Нагадаємо, що 1 серпня два білоруських військових гелікоптери під час навчань порушили польський повітряний простір, залетівши на три км вглиб країни.

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