У НАТО вважають Китай одним з основних викликів для Альянсу

Утім, головна загроза для НАТО - це російська федерація та міжнародний тероризм.

Командування НАТО класифікує Китай як виклик, а не військову загрозу.

Про це розповів очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер на пресконференції у Брюсселі.

"Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик. І ми не розробляємо військових планів, що стосуються Китаю", - сказав Роб Бауер.

За його словами, така позиція Альянсу не означає, що командування збройних сил окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням на випадок збройного конфлікту з КНР.

Бауер додав, що головна загроза для НАТО - це російська федерація та міжнародний тероризм. У зв'язку з цим військове командування розробляє плани саме на випадок протистояння з росією і з терористами.

Нагадаємо, Китай заявив, що буде підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні.