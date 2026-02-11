У НАТО заявили про нестачу коштів для чеської ініціативи з боєприпасів для України

Чеська програма забезпечення боєприпасами просувається, хоча й повільно.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО заявив 11 лютого, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України має на меті закупити снарядів на п’ять мільярдів євро у світі, але наразі вдалося залучити лише 1,4 мільярда євро.

Програма, у якій беруть участь іноземні донори, зокрема Німеччина, Данія та Нідерланди, а також чеські оборонні відомства і оборонні компанії, спрямована на придбання великокаліберних боєприпасів для України, щоб зменшити її відставання на полі бою відносно росії.

Про це інформує Reuters.

У грудні місія НАТО з безпекової допомоги Україні (NSATU) прогнозувала, що ініціатива дозволить поставити 1,8 мільйона артилерійських снарядів у 2025 році, що становитиме 43% усіх боєприпасів, доставлених до Києва, та приблизно 70% боєприпасів колишнього радянського калібру.

Високопоставлений чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що на світовому ринку наразі доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро. НАТО планує витратити п’ять мільярдів євро, зосередившись переважно на закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської програми, додав чиновник, підкресливши, що донори вже зобов’язалися надати 1,4 мільярда євро.