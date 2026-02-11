Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У НАТО заявили про нестачу коштів для чеської ініціативи з боєприпасів для України

11 лютого 2026, 16:17
У НАТО заявили про нестачу коштів для чеської ініціативи з боєприпасів для України
Чеська програма забезпечення боєприпасами просувається, хоча й повільно.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО заявив 11 лютого, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України має на меті закупити снарядів на п’ять мільярдів євро у світі, але наразі вдалося залучити лише 1,4 мільярда євро.

Програма, у якій беруть участь іноземні донори, зокрема Німеччина, Данія та Нідерланди, а також чеські оборонні відомства і оборонні компанії, спрямована на придбання великокаліберних боєприпасів для України, щоб зменшити її відставання на полі бою відносно росії.

Про це інформує Reuters.

У грудні місія НАТО з безпекової допомоги Україні (NSATU) прогнозувала, що ініціатива дозволить поставити 1,8 мільйона артилерійських снарядів у 2025 році, що становитиме 43% усіх боєприпасів, доставлених до Києва, та приблизно 70% боєприпасів колишнього радянського калібру.

Високопоставлений чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що на світовому ринку наразі доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро. НАТО планує витратити п’ять мільярдів євро, зосередившись переважно на закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської програми, додав чиновник, підкресливши, що донори вже зобов’язалися надати 1,4 мільярда євро.

НАТОЧехіябоєприпасивійна в Україні

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється