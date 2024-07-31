У найближчі місяці НАТО змінить стратегію щодо рф

Подробиці про документ поки не розкривають.

НАТО планує створити нову стратегію щодо росії.

Про це повідомив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, пише канал NTD.

На його думку, дана система зможе об'єднати союзників, щоби далі взаємодіяти з москвою.

"НАТО найближчими місяцями збирається розробити нову стратегію щодо росії", – наводить слова дипломата на слуханнях у сенатському комітеті із закордонних справ канал NTD.

Подробиці про документ він не розкрив, проте О'Браєн зазначив, що всі члени НАТО згодні з тим, що "КНР є вирішальним прихильником" рф у війні проти України.

Нагадаємо, що на початку липня у Вашингтоні відбувся саміт НАТО. Учасники торкалися трьох основних тем. Серед них посилення ролі блоку у координації та фінансовій підтримці України, зміцнення оборони для протидії росії, розширення партнерських зв'язків з азійськими країнами.