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У найближчі місяці НАТО змінить стратегію щодо рф

31 липня 2024, 11:55
У найближчі місяці НАТО змінить стратегію щодо рф
Фото: Економічна правда
Подробиці про документ поки не розкривають.

НАТО планує створити нову стратегію щодо росії.

Про це повідомив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, пише канал NTD.

На його думку, дана система зможе об'єднати союзників, щоби далі взаємодіяти з москвою.

"НАТО найближчими місяцями збирається розробити нову стратегію щодо росії", – наводить слова дипломата на слуханнях у сенатському комітеті із закордонних справ канал NTD.
 
Подробиці про документ він не розкрив, проте О'Браєн зазначив, що всі члени НАТО згодні з тим, що "КНР є вирішальним прихильником" рф у війні проти України.
 
Нагадаємо, що на початку липня у Вашингтоні відбувся саміт НАТО. Учасники торкалися трьох основних тем. Серед них посилення ролі блоку у координації та фінансовій підтримці України, зміцнення оборони для протидії росії, розширення партнерських зв'язків з азійськими країнами.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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