У найближчі роки розгортання ядерної зброї стане дуже тривожним - Bloomberg

Насьогодні, країни, які мають ядерну зброю, у планах є збільшення свого потенціалу у цій сфері.

Збільшення ядерних боєголовок у світі, яке набере обертів у наступні роки, стане "надзвичайно тривожним".

Про це пише видання Bloomberg, з посиланням на Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Наразі кількість боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками сягає 3904, оскільки росія продовжує бути супротивником, а Китай, ймовірно, перевів свою ядерну зброю в стан високої бойової готовності.

"Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння", — сказав у заяві директор SIPRI Ден Сміт.

Він зазначив, що наразі світ знаходиться в "одному з найнебезпечніших періодів в історії людства". Наразі, коли російський диктатор путін використовує можливості своєї армії у масовому знищенні, ядерна зброя стала відігравати більш помітну роль, ніж це було у части "холодної війни".

Також в інституті заявили, що Китай почав розширювати свій ядерний потенціал швидше, ніж будь-яка країна. Зараз у всіх країн, які мають ядерну зброю, у планах є збільшення свого потенціалу у цій сфері.