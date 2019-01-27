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У неділю бойовики ОРДЛО порушили "тишу" біля Новотошківського

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу с.Новотошківське з автоматичних гранатометів"
У неділю бойовики ОРДЛО один раз порушили "тишу" та обстріляли позиції ОС, втрат серед військовослужбовців протягом поточної доби немає.
У неділю бойовики ОРДЛО порушили "тишу" біля Новотошківського Фото: ООС

Про це ввечері 27 січня повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. 

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу с.Новотошківське з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - зазначено у зведенні штабу станом на 18:00.

Нагадаємо, на окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".

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27 01 2019 19:15
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