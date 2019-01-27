CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю бойовики ОРДЛО один раз порушили "тишу" та обстріляли позиції ОС, втрат серед військовослужбовців протягом поточної доби немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У неділю бойовики ОРДЛО порушили "тишу" біля Новотошківського
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу с.Новотошківське з автоматичних гранатометів"
Фото: ООС
Про це ввечері 27 січня повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу с.Новотошківське з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - зазначено у зведенні штабу станом на 18:00.
Нагадаємо, на окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 01 2019 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"