У Нетішині на Хмельниччині знову масове отруєння в дитсадку
Станом на 25 січня до лікарів звернулося 8 хворих дітей з однієї групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 "Теремок" м.Нетішин, повідомляє ГУ Держспоживслужби в Хмельницькій області.
Попередній діагноз – "харчова токсикоінфекція".
"До виникнення спалаху могло б призвести порушення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів", - йдеться в повідомленні.
Спеціалісти державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, а також відділу безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області здійснюють позапланову перевірку дошкільного навчального закладу, з’ясовують причини та умови, що могли призвести до виникнення та поширення інфекційного захворювання.
За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи. Обставини виникнення спалаху з’ясовуються.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.
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