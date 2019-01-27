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У Нетішині на Хмельниччині знову масове отруєння в дитсадку

До лікарів звернулося 8 хворих дітей з однієї групи дошкільного навчального закладу
У ДНЗ "Теремок" м. Нетішин Хмельницької області зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції.
У Нетішині на Хмельниччині знову масове отруєння в дитсадку Фото: з відкритих джерел

Станом на 25 січня до лікарів звернулося 8 хворих дітей з однієї групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 "Теремок" м.Нетішин, повідомляє ГУ Держспоживслужби в Хмельницькій області.

Попередній діагноз – "харчова токсикоінфекція".

"До виникнення спалаху могло б призвести порушення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, а також відділу безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області здійснюють позапланову перевірку дошкільного навчального закладу, з’ясовують причини та умови, що могли призвести до виникнення та поширення інфекційного захворювання.

За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи. Обставини виникнення спалаху з’ясовуються.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.

 
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27 01 2019 10:43
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