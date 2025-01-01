У невизнаному Придністров’ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.

Жителям заборонено використовувати газові або електричні плити для опалення квартири

У Придністров'ї, окупованому росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови москви постачати газ за іншими маршрутами.

Про це повідомляє "Тирастеплоенерго".

"У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7.00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням", – ідеться в повідомленні.

Мешканцям настійно рекомендовано тепло одягатися, збирати членів сім'ї в одній кімнаті, вішати ковдри або щільні штори на вікна та балконні двері, а також використовувати електричні обігрівачі.