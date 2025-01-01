У невизнаному Придністров’ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.
01 січня 2025, 15:53
Фото: РБК-Україна
Жителям заборонено використовувати газові або електричні плити для опалення квартири
У Придністров'ї, окупованому росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови москви постачати газ за іншими маршрутами.
Про це повідомляє "Тирастеплоенерго".
"У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7.00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням", – ідеться в повідомленні.
Мешканцям настійно рекомендовано тепло одягатися, збирати членів сім'ї в одній кімнаті, вішати ковдри або щільні штори на вікна та балконні двері, а також використовувати електричні обігрівачі.
"Заборонено використовувати газові або електричні плити для опалення квартири", заявили в компанії.
Нагадаємо, що Придністров'я отримувало російський газ через Україну, але цей маршрут поставок було закрито 1 січня у зв'язку із закінченням терміну дії транзитної угоди. Технічно можливості постачати в Придністров'я газ, що закуповується в Європі, є. Але він буде дорожчим.