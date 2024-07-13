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У Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Керченського мосту

13 липня 2024, 20:07
У Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Керченського мосту
Постачальника будівельного обладнання звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій.

У Нідерландах оштрафували майже на 1,8 млн євро компанію Dieseko Group BV, яка брала участь у будівництві Керченського мосту, що сполучає анексований Крим із територією рф

Про це повідомляє Sliedrecht24, Het Financieele Dagblad та низка інших ЗМІ.

Як зазначається, постачальника будівельного обладнання звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій.
 
Компанія виплатила державі загальну суму 1,7 млн. євро в рамках позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу у розмірі 180 тисяч євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди у розмірі 1,6 млн євро.
Нідерландське слідство встановило, що у 2015 та 2016 роках Dieseko Group продавала росії установки та комплектуючі до них для будівництва мосту. Також компанія відправляла на об'єкт спеціалістів із надання технічної допомоги.
 
Це сталося після того, як ЄС запровадив санкції проти росії у червні 2014 року за анексію Криму. Вони передбачають заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.
 
Раніше Нідерландська прокуратура оштрафувала чотири компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС щодо росії за допомогу у будівництві Керченського мосту, повідомляє агентство Reuters.
 
Компанії постачали машини, деталі машин, а також надали інші послуги для будівництва 19-кілометрового мосту через Керченську протоку, повідомила прокуратура.
 
У березні прокуратура німецького Гамбурга звинуватила чотирьох громадян Німеччини та людину з громадянством Швейцарії та Франції в порушенні санкцій за допомогу в експорті компанією Siemens газових турбін до Криму.
 
За даними Reuters, дві турбіни були доставлені до Криму морем із росії. За даними анонімного джерела агентства, вони були призначені для використання на електростанції у Севастополі. Турбіни були розвантажені в порту Севастополя, а на майданчику ТЕС проведено підготовчу роботу зі встановлення та введення їх в експлуатацію. За словами джерела, це були турбіни, які виробляють лише Siemens та її дочірні компанії.

 

керченський міствійна в Україніросія окупанти

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