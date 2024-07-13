У Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Керченського мосту

Постачальника будівельного обладнання звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій.

У Нідерландах оштрафували майже на 1,8 млн євро компанію Dieseko Group BV, яка брала участь у будівництві Керченського мосту, що сполучає анексований Крим із територією рф

Про це повідомляє Sliedrecht24, Het Financieele Dagblad та низка інших ЗМІ.

Як зазначається, постачальника будівельного обладнання звинувачують у порушенні міжнародних торгових санкцій.

Компанія виплатила державі загальну суму 1,7 млн. євро в рамках позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу у розмірі 180 тисяч євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди у розмірі 1,6 млн євро.