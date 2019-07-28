У Нідерландах наприкінці серпня відбудуться Дні України

"Будуть і майстер-класи, будуть презентації і туристичного потенціалу, і промислового. Будуть люди, які професійно займаються ремеслами - вишиванка, виготовлення букетів, вінків, Петриківський розпис"

У Нідерландах 31 серпня та 1 вересня пройдуть Дні України, зокрема заплановані музична програма, майстер-класи та презентації.

"Цього року ми вирішили відзначити День незалежності України в такий нестандартний спосіб. Дні України в Нідерландах - це останній вікенд цього літа. У національному парку De Hoge Veluwe, де знаходиться відомий музей сучасного мистецтва - Kröller-Müller, ми хочемо представити Україну з усіх сторін. Показати наше мистецтво, показати нашу культуру", - сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, повідомляє "Укрінформ".

Дипломат розповів, що в межах заходу виступатимуть хор імені Лисенка, Візантійський хор, вокальний ансамбль "Червоні коралі". Гості зможуть дізнатися про українське кіно, кухню, танці, навчитися плетінню вінків, різьбленню по дереву.

"Будуть і майстер-класи, будуть презентації і туристичного потенціалу, і промислового. Будуть люди, які професійно займаються ремеслами - вишиванка, виготовлення букетів, вінків, Петриківський розпис", - додав Ченцов.

Нагадаємо, що минулого року очільники різних держав світу привітали Україну з Днем Незалежності.