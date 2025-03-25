У Нідерландах планують показ пропагандистського фільму про військових рф. Україна відреагувала
25 березня 2025, 17:05
Фото: з вільного доступу
У СБУ стверджують, що такий фільм є елементом ІПСО, яку проводять російські спецслужби.
У Нідерландах запланували покази фільму "росіяни на війні". Це явна спроба поширення російської пропаганди.
Про це повідомило посольство України в Нідерландах у Facebook.
"Посольство України в Нідерландах глибоко занепокоєне запланованими показами документального фільму "росіяни на війні" російського режисера Анастасії Трофімової", - йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.
Як зазначили в посольстві, такий фільм - відверта російська пропаганда, яка спотворює реальність геноцидної війни росії проти України. З її допомогою рф вводить глядачів в оману та просуває свої токсичні наративи.
"Мета "росіян на війні" - обілити російських солдатів і зняти з них відповідальність за вбивства, зґвалтування, катування, мародерство, насильницьку депортацію дітей і руйнування українських міст. Це інструмент маніпуляції громадською думкою", - додали в посольстві.
У СБУ стверджують, що такий фільм є елементом ІПСО, яку проводять російські спецслужби. Мета такої спецоперації - виправдати і підтримати військово-політичне керівництво рф.
При цьому режисерка фільму Анастасія Трофімова порушила українське законодавство - вона незаконно перетнула державний кордон України для зйомок фільму. Проти неї порушили кримінальну справу за фактом виправдання і визнання правомірною російської агресії.
"Виходячи з цієї інформації, посольство розглядатиме будь-яку підтримку показу цього фільму як сприяння інформаційним зусиллям рф проти України. Ми очікуємо, що показ документального пропагандистського фільму "Росіяни на війні" буде скасовано", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, у вересні минулого року Канада планувала показати фільм "росіяни на війні" на кінофестивалі. Такий фільм також показали на Венеційському кінофестивалі.